CdM 2026 : la sortie forte de Cristiano Ronaldo

Ce vendredi, Cristiano Ronaldo s’est présenté face à la presse avant que la sélection portugaise rejoigne les États-Unis pour participer à la Coupe du Monde. La sixième et dernière pour CR7, qui rêve de ramener la coupe à la maison. L’attaquant de 41 ans a fait un point sur son état de forme. «Je suis très content. On sait que c’est une compétition spéciale. On y va avec beaucoup d’espoir. Physiquement, je vais bien. Tu n’as pas regardé les matches ?,» a lancé le quintuple Ballon d’Or, après quelques critiques reçues lors du dernier match amical des Lusitaniens. Il a ajouté : «comme je l’ai dit, la préparation a été plutôt bonne, même si elle a été fatigante. Normalement, nous ne devions pas être à notre meilleur niveau pour ces deux matches (amicaux). Le plus important, c’est quand les choses sérieuses vont commencer le 17 juin. Quand la tension montera, que la pression s’intensifiera… c’est là que nous verrons qui sont les vrais champions.»

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En compétiteur, CR7 espère soulever le trophée le 19 juillet prochain : « nous ne le saurons qu’à la fin. C’est une très bonne génération, mais il y a des facteurs hors de notre contrôle. Je crois que c’est une génération qui apportera beaucoup de joie. » Il conclut sur un possible succès : « je le crois, mais cela dépendra de nombreux facteurs. Je suis convaincu que tout se passera bien. Le plus important est de bien démarrer, d’arriver premier, et ensuite c’est en marchant qu’on progresse. L’essentiel, c’est de bien commencer. La formule du succès ? Elle consiste à gagner le premier match, le deuxième, à prendre confiance et à trouver son rythme. » Le Portugal débutera le 17 juin à 19 heures face à la République Démocratique du Congo.