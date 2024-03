Mohamed Salah devrait disputer les JO de Paris !

La saison n’est pas encore terminée mais certains joueurs et clubs se projettent déjà sur l’été mouvementé qui arrive entre l’Euro, la Copa América et les Jeux Olympiques de Paris. Justement, ces derniers temps, on ne parle que des JO et des clubs qui refusent que les joueurs ratent la préparation estivale pour une compétition qui n’est pas une date FIFA. Mais certains joueurs se positionnent déjà pour essayer de jouer une compétition unique au monde.

Si l’on ne devrait pas voir Kylian Mbappé représenter la France cet été, une autre star pourrait bien être de la partie du côté de l’Egypte. En effet, Mohamed Salah devrait bien jouer avec les Pharaons la compétition. C’est ce qu’a déclaré le président de la fédération égyptienne, Gamal Allam, dans la presse locale. «Mohamed Salah veut jouer avec l’équipe olympique aux JO de Paris 2024, il sera là», a-t-il lancé. Il faudra par contre convaincre Liverpool de se séparer de sa star sur un mois d’août chargé.