Real Madrid : la raison astucieuse du communiqué sur Kylian Mbappé

Cela n’arrive pas souvent, mais le Real Madrid a communiqué autour de Kylian Mbappé ce samedi. Et a notamment ouvert une nouvelle saison de cette série interminable. Cette semaine, les médias espagnols s’étaient enflammés et avaient annoncé la venue de Kylian Mbappé l’été prochain, avec un salaire inédit offert au Français et un contrat lui proposant 100 % de ses droits d’image. Une information qui a obligé le club merengue à sortir du silence, en expliquant «que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG».

Véritable démenti ou simple coup de bluff pour apaiser les négociations entre le PSG et le Real Madrid ? Selon les informations du Parisien, ce communiqué serait en réalité une stratégie judiciaire puisque cela permettrait à Madrid de s’éviter toute poursuite de la part du PSG. Si les négociations étaient confirmées alors que Kylian Mbappé est toujours sous contrat, le PSG pourrait engager des poursuites contre l’actuel deuxième de Liga. Pour l’instant, le capitaine des Bleus sera libre de négocier où il veut à partir de janvier prochain, lui qui arrive à la fin de son bail à l’été 2024 avec le PSG.