Eduardo Camavinga lance un bras de fer avec le Real Madrid !

Il est devenu la tête de turc, ou le bouc-émissaire, du Real Madrid. Depuis des semaines déjà, Eduardo Camavinga est souvent pris à partie par l’opinion publique madrilène et son nom revient très souvent lorsqu’il s’agit d’expliquer la saison blanche que s’apprête à vivre le club de la capitale espagnole. Injuste ? Chacun aura son avis, mais ce qui est factuel, c’est que l’international tricolore a souvent été en dessous du niveau attendu par les Madrilènes, étant souvent assez peu influent dans le jeu et nonchalant lorsqu’il s’agit de défendre.

La suite après cette publicité

Pour beaucoup, son expulsion lors du quart retour face au Bayern Munich, alors que son équipe avait encore des options de se qualifier, scelle définitivement son sort du côté du Santiago Bernabéu. Il est déjà question d’un départ cet été, avec un Real Madrid qui en aurait déjà marre du Français et qui souhaiterait s’en séparer pour remplir un peu les caisses. L’Angleterre semble être sa destination la plus probable, alors que la rumeur PSG s’est vite dégonflée.

La suite après cette publicité

Camavinga a tranché

Et voilà que Marca en rajoute une couche sur des informations déjà sorties la semaine dernière : Eduardo Camavinga n’a aucune intention de partir. Si c’était l’entourage du joueur qui expliquait ne pas vouloir bouger, le joueur est lui aussi de cet avis. Il est convaincu qu’il peut inverser la tendance et enfin s’imposer à Madrid. « Il a toute ma confiance, celle du club et l’affection des supporters, et j’espère qu’il restera parmi nous encore de nombreuses années », a indiqué Arbeloa à son sujet ce mardi, tentant tant bien que mal de défendre son joueur face à la vindicte populaire.

Conscient de ses qualités malgré des pépins physiques assez réguliers, il veut donc se rattraper sur le terrain et convaincre ses dirigeants ainsi que les supporters du Real Madrid qu’il peut encore avoir un rôle important dans cette équipe. Toujours est-il que dans ce dossier, il n’aura pas forcément son mot à dire, même si tout dépendra aussi du nouvel entraîneur des Merengues pour la saison prochaine…