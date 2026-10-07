L’Argentine se débat entre 3 candidats sérieux pour remplacer Lionel Messi

C’est la fin d’une ère. Dans la nuit, Lionel Messi a disputé sa dernière rencontre avec la sélection argentine, plus de 20 ans après sa première apparition sous la tunique albiceleste. Un hommage énorme lui a été rendu dans un stade Monumental en liesse, et la rencontre s’est conclue sur une victoire 3-0 des troupes de Lionel Scaloni, même si le résultat final importait peu hier soir.

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Mais désormais, une question se pose : qui va remplacer Lionel Messi et hériter de ce numéro 10 symbolique ? Un petit casse-tête pour le staff de la sélection et pour l’AFA, surtout qu’à Barcelone, par exemple, le 10 de La Pulga avait été récupéré par Ansu Fati, avec la réussite qu’on connaît derrière… Il y a d’abord un enjeu sportif, à savoir qui deviendra le nouveau maître à jouer de l’Albiceleste, et l’enjeu symbolique que représente le fait de porter le numéro 10 de Messi, mais aussi de Maradona.

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Plusieurs candidats crédibles

Le choix le plus naturel se porte sur Nico Paz. Les médias argentins semblent d’ailleurs convaincus que c’est lui qui va hériter du numéro 10, et ils estiment qu’il sera à la hauteur. Et en termes de qualité technique, de vision du jeu et de capacité à créer des situations pour son équipe, c’est probablement le joueur qui se rapproche le plus de son glorieux aîné pour l’instant. Mais le joueur de Côme reste encore un jeune joueur, avec une expérience du plus haut niveau assez faible, lui qui dispute la Ligue des Champions dans la peau d’un titulaire pour la première fois de sa carrière cette saison, bien qu’il ait eu quelques apparitions avec le Real Madrid lors de l’exercice 2023/2024. Dans ce contexte, beaucoup craignent que le poids du maillot et des responsabilités puisse être trop lourd pour le protégé de Cesc Fabregas.

D’autres noms sont aussi évoqués, et sont des joueurs plus expérimentés. Lautaro Martinez, qui porte le 10 en club et a déjà un gros vécu tant avec l’Inter qu’avec sa sélection, est régulièrement mentionné comme un candidat à reprendre le flambeau laissé par Messi. Seulement, sa position sur le terrain est plus avancée que celle de l’ancien du Barça et du PSG. Julian Alvarez est aussi un des joueurs qui peuvent prétendre à récupérer ce numéro 10, et le joueur de l’Atlético est capable d’évoluer plus bas sur le terrain, assumant des tâches un peu plus créatives que celle du simple attaquant de pointe. Un chantier complexe et sur lequel les décideurs argentins ne devront pas se rater…