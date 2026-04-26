Man City : la punchline de Pep Guardiola sur Rayan Cherki

Ces dernières semaines, Rayan Cherki a véritablement conquis Pep Guardiola. D’abord utilisé dans un rôle de joker par le coach espagnol, l’international français s’est depuis installé dans le onze titulaire du club cityzen.

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Encore titulaire lors de la qualification en finale de FA Cup face à Southampton ce samedi, Cherki a été une nouvelle fois très bon. Au point de voir s’enflammer Pep Guardiola en sur son joueur. « Même une femme ou un homme aveugle peut comprendre que Cherki est exceptionnel », a-t-il lancé.