OL : les reproches de Peter Bosz à ses joueurs

Si l'OL est 9e de Ligue 1 après 11 journées, c'est qu'il y a bien un problème de régularité. La défaite à Nice l'a prouvé. Alors que les Gones tenaient le match en main, menant 2-0 après l'heure de jeu, tout s'est compliqué suite à l'expulsion de Tino Kadewere. Lyon a fini par prendre trois buts en dix minutes et perdre un match qu'il maîtrisait pourtant de presque bout en bout. Pour Peter Bosz le problème est multiple. Il y a les blessés, la régularité, la fatigue, la confiance, le mental, les expulsions, le manque d'expérience pour certains. En conférence de presse ce jeudi à deux jours de la réception de Lens au Groupama Stadium (à suivre en live commenté sur FM), l'entraîneur lyonnais a fait ses reproches à ses joueurs.

«Les joueurs étaient sur le terrain, ils ont senti ça qu'ils faisaient un bon match (à Nice). J’ai donc dit les deux choses, que c'était bien 80 minutes et pas bien 10 minutes. Les matchs sont à chaque fois différents. À Saint-Étienne, il y a le carton rouge, on prend le but à 10. À Paris, on ne mérite pas de perdre ce match avec le penalty. J’ai lu qu'on a perdu 8 points après la 80e minute. C’est beaucoup trop. On a pris 8 buts durant cette période-là. Il faut travailler là-dessus. On peut penser que si tu es plus fatigué, tu commets des fautes que tu ne fais pas avant. Il faut connaître la manière de jouer. Le joueur doit s’adapter aussi », a déploré le technicien hollandais.