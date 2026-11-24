Ligue des Champions
Barça : Jules Koundé en retard à l’entraînement
1 min.
@Maxppp
Pas forcément en odeur de sainteté du côté de Barcelone en ce moment, Jules Koundé fait encore parler de lui en Catalogne, à la veille du match des Blaugranas face à Sabah en Ligue des Champions. Comme l’indique Mundo Deportivo, le Français est arrivé en retard à l’entraînement de mardi soir.
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Présents sur place, les médias catalans ont ainsi vu l’international tricolore arriver sur la pelouse alors qu’Hansi Flick donnait déjà des consignes aux joueurs qui étaient rassemblés en cercle à ses côtés. Et comme l’indique MD, l’entraîneur allemand n’avait pas l’air très content du retard de l’ancien des Girondins de Bordeaux.
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