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Ballon d’Or : David Silva vote pour Fabián Ruiz

Par Sasha Nahon
1 min.

David Silva a un favori bien précis pour le Ballon d’Or : Fabián Ruiz. Interrogé sur le joueur qu’il aimerait voir remporter la prestigieuse récompense individuelle, l’ancien international espagnol a choisi le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, dont il estime que les performances ne sont pas suffisamment reconnues. « Je pense que ces récompenses individuelles sont aussi le fruit d’un travail collectif, sinon on ne pourrait pas gagner les compétitions. Mais si je devais donner le Ballon d’Or à quelqu’un, je le donnerais à Fabián », a-t-il déclaré. Pour l’ancien joueur de Manchester City, le Parisien possède de solides arguments, notamment grâce à son palmarès récent : « ces deux dernières années, il a remporté énormément de titres. Il a été important au PSG et en sélection, il a beaucoup joué. »

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David Silva regrette surtout que Fabián Ruiz ne bénéficie pas de la même reconnaissance que certains autres joueurs. « Je trouve qu’on ne lui accorde pas beaucoup d’importance, je ne sais pas pourquoi, mais c’est un très bon joueur. Je l’aime beaucoup », a-t-il poursuivi. L’Espagnol a également salué son activité et son apport dans le jeu, estimant qu’il avait réalisé un travail remarquable au cours des dernières saisons. Il a par ailleurs évoqué Rodri, autre milieu de terrain espagnol qu’il aurait volontiers récompensé si ce dernier n’avait pas déjà remporté le Ballon d’Or. Mais cette fois, son choix est clair : il souhaite que la récompense revienne à Fabián Ruiz pour son rôle dans les succès du PSG et de la sélection espagnole.

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