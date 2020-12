Chelsea : Marcos Alonso à l'Atlético de Madrid dès cet hiver ?

Nous l’apprenions ce matin par le biais du Sun. Après s’être montré on ne peut plus actif dans le sens des arrivées lors du dernier mercato estival, Chelsea souhaiterait dès cet hiver se séparer d’au moins 7 internationaux parmi lesquels Marcos Alonso. Annoncé depuis quelque temps sur le départ après l’arrivée de Ben Chilwell dans le onze titulaire de Frank Lampard, le latéral gauche espagnol de 29 ans aurait d’ores et déjà trouvé un point de chute.

Selon les informations d’El Chringuito, l’ancien joueur de la Fiorentina pourrait être prêté dès cet hiver à l’Atletico de Madrid. Les deux clubs se partageraient ainsi les émoluments du joueur pour les 6 prochains mois. Au-delà de cette période, les deux clubs devront ainsi renégocier l’été prochain pour officialiser ou non ce transfert. Quoi qu’il en soit, Marcos Alonso pourrait avoir l’occasion de se relancer dans un club qu’il affectionnerait particulièrement.