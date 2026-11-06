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La liste de la Turquie face à la France avec le retour de Berke Özer

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Berke Ozer a réalisé un exploit monumental contre l'AS Rome @Maxppp

Le nouveau sélectionneur turc Sergen Yalcin, qui prend la suite du très critiqué Vincenzo Montella, a dévoilé sa liste pour les deux prochaines rencontres de Ligue des Nations face à la Belgique et à la France. Le retour du gardien Berke Özer (LOSC) était particulièrement attendu, tandis que l’absence de Kerem Akturkoglu, la star de Fenerbahçe, constitue l’une des principales surprises.

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Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi’nde 12 Kasım’da Belçika ve 15 Kasım’da Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın tarafından TFF YouTube kanalından yapılan canlı yayında açıklandı.

#BizimÇocuklar 🇹🇷| #UNL | #NationsLeauge
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La Turquie accueillera d’abord la Belgique le 12 novembre à Izmir, avant de se déplacer en France le 15 novembre pour affronter les Bleus. Ces deux rencontres seront particulièrement importantes pour Sergen Yalçın, qui dirigera ses premiers matchs à la tête de la sélection turque. Reste à savoir si cette équipe sera en mesure de bousculer les Bleus.

Pub. le - MAJ le
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