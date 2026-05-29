Les secrets de Luis Enrique avec le PSG, pourquoi le Barça a misé sur Anthony Gordon

L’homme qui a changé Paris

Le Parisien met la lumière sur Luis Enrique, avant la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal ce samedi. Mais quels sont les secrets du coach espagnol ? Il s’impose comme le guide suprême du PSG grâce à une autorité naturelle mêlée à des sourires décontractés. Mais l’Asturien n’est pas seul et son staff compte beaucoup pour lui. Parmis eux, Joaquín Valdés, son psychologue du sport attitré, qui l’aide à façonner un groupe ultra-compétitif et imperméable à la pression. Cette thérapie collective a métamorphosé le PSG à l’extérieur. Il a balayé la peur historique des grands rendez-vous par des victoires mémorables sur les pelouses de Liverpool, Londres ou Munich. Totalement conquis par cette révolution culturelle qui a replacé le collectif au-dessus des individualités, l’état-major du club parisien a d’ores et déjà scellé un accord de principe pour prolonger son entraîneur jusqu’en juin 2030. Décrit comme un adjoint au "sang froid" et doté d’une "intelligence supérieure", Rafael Pol est quant à lui le cerveau tactique discret qui complète parfaitement le tempérament volcanique de Luis Enrique. Lié au coach depuis l’époque de l’AS Rome, ce Majorquin de 39 ans gère la préparation vidéo et les séances tactiques, fort d’une complicité totale renforcée par des épreuves personnelles partagées.

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L’Espagne explique le choix Gordon pour le Barça

Mundo Deportivo décrit les qualités de Gordon, pour justifier le choix de ce joueur. Moins académique qu’un ailier classique, l’ancien MVP de l’Euro U21 détruit les défenses adverses grâce à ses accélérations puissantes et ses appels dans l’espace. Cette arrivée va considérablement booster la capacité de projection du Barça, dont le joueur le plus rapide cette saison était jusqu’ici Jules Koundé. Acheté pour 50 millions d’euros par Newcastle, Anthony Gordon a fini par faire taire toutes les critiques à force de travail. Des experts comme Rio Ferdinand avouent s’être trompés sur lui, impressionnés par son intensité défensive, son agressivité et sa faim de victoires. Ses anciens entraîneurs et sélectionneurs louent sa verticalité, sa vitesse hors norme et sa capacité unique à enchaîner les sprints à haute intensité. Décrit comme un immense compétiteur par Eddie Howe, l’attaquant anglais a même reçu les félicitations chaleureuses de José Mourinho en personne. En rejoignant le FC Barcelone, ce joueur direct et ultra-généreux apporte un profil parfait pour dynamiter les défenses de Liga.

L’état de fatigue d’Arsenal pointé du doigt

Les statistiques condamnent un Arsenal épuisé face au tenant du titre parisien. Bien que les deux clubs affichent 63 matchs au compteur, les cadres d’Arteta comme Raya, Rice, Zubimendi, Saliba, arrivent rincés après une course folle au titre en Premier League. À l’inverse, Luis Enrique a profité d’un championnat de Ligue 1 globalement maîtrisé pour faire tourner à l’extrême et préserver ses stars comme Dembélé ou Marquinhos. Preuve de cette gestion, pas un seul joueur clé du PSG n’a disputé plus de la moitié des minutes disponibles en championnat national cette saison. Reste désormais à voir si la fraîcheur des Parisiens fera la différence.