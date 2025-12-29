Menu Rechercher
Manchester City : Jorge Mendes fait le point sur l’avenir de Bernardo Silva

Bernardo Silva @Maxppp

Après les Globe Soccer Awards, Jorge Mendes a été interrogé sur un éventuel retour de Bernardo Silva au Benfica à la fin de la saison, moment où le joueur verra son contrat avec Manchester City arriver à son terme. L’agent portugais, considéré comme le meilleur du monde en 2025, n’a toutefois pas confirmé cette possibilité et a laissé planer le doute quant à une arrivée prochaine du milieu portugais.

« Revenir au Benfica ? Il faut poser la question à lui, je pense qu’il est encore trop tôt, vraiment trop tôt », a déclaré Jorge Mendes à la presse portugaise à Dubaï, dont A BOLA, sans donner plus de précisions. Jorge Mendes en a aussi profité pour encenser l’attaquant parisien Gonçalo Ramos, dont on parle moins cette saison que de ses compatriotes du PSG, Vitinha, João Neves et Nuno Mendes. « Il a les qualités pour devenir le meilleur attaquant du monde. En termes de productivité, avec les minutes jouées et les buts inscrits, c’est le meilleur attaquant d’Europe et il peut évoluer dans n’importe quelle équipe du monde », a assuré l’agent portugais.

