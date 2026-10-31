Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Pedro Porro répond au Real Madrid et au Barça

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pedro Porro @Maxppp

Ces derniers jours, la presse espagnole assurait que le Real Madrid et le FC Barcelone souhaitaient rapatrier en Liga un autre champion du monde 2026 après Rodri, Pedro Porro (27 ans). Le latéral droit de Tottenham a réalisé une énorme Coupe du Monde 2026. Sous contrat jusqu’en 2031, l’ancien pensionnaire du Sporting CP et de Manchester City a accepté d’évoquer son avenir au micro de la radio Cadena SER.

La suite après cette publicité

« Je suis évidemment très impatient de revenir un jour en Espagne. C’est mon pays et j’aime ce championnat. Pour l’instant, il serait très injuste d’évoquer d’autres sujets que mon club, car j’ai un contrat, mais bien sûr, j’adorerais revenir en Espagne, j’en ai vraiment très envie », a-t-il déclaré, avant d’être relancé sur sa préférence entre un avenir à Madrid ou au FC Barcelone. « Je ne sais pas, je laisse les gens en juger. Je me considère comme un joueur capable de m’adapter à tout. »

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Tottenham
Real Madrid
Barcelone
Pedro Porro

En savoir plus sur

Liga Liga
Tottenham Logo Tottenham
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Pedro Porro Pedro Porro
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier