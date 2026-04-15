Un champion du monde 2022 a été choqué par le niveau de Cherki

Coéquipier de Rayan Cherki entre 2022 et 2025 à l’OL, Nicolas Tagliafico garde un excellent souvenir de l’international tricolore. Dans un entretien accordé au streamer argentin Sashajrr, le champion du monde 2022 a raconté à quel point il avait été marqué par la qualité de l’ex-Lyonnais.

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«Il a une sacrée qualité b.rdel. Je ne sais pas s’il y a encore des joueurs comme lui de nos jours. Aujourd’hui, les ailiers sont plus incisifs en un contre un, plus rapides, mais lui est très habile des deux pieds, il aime feinter dans tous les sens, il met le désordre sur le terrain. Je ne sais pas comment Guardiola le gère parce qu’il est beaucoup plus "structuré". Mais Cherki est super bon, il est fort, a énormément de talent, et c’est encore qu’un gamin. Il n’a que 22 ans. Dis-toi qu’il est remplaçant en équipe de France, c’est pour te dire les joueurs qu’ils ont.»