Serie A : Naples s'amuse et gifle Bologne

En clôture de la dixième journée de Serie A, le Napoli accueillait Bologne au stade Diego Armando Maradona. Tenus en échec par l'AS Roma (0-0) le week-end dernier, les hommes de Luciano Spalletti voulaient se relancer ce soir devant leur public. Battus par l'AC Milan (2-4) samedi dernier, les visiteurs pouvaient intégrer la première partie de tableau en cas de victoire ce soir. Pour cette affiche de 20h45, Spalletti alignait un 4-3-3 avec le trio Lozano, Osimhen, Insigne en attaque. Sinisa Mihajlovic s'appuyait de son côté sur un 3-4-2-1 avec le seul Barrow en pointe.

La rencontre démarrait sur d'excellentes bases pour Naples qui ouvrait le score après le quart d'heure de jeu par Fabien Ruiz d'une superbe frappe enroulée (1-0, 18e). Juste avant la pause, l'arbitre de la rencontre bien aidé par la VAR, accordait un penalty pour les locaux suite à une main de Medel dans sa surface (38e). Lorenzo Insigne ne tremblait pas et transformait la sentence (2-0, 40e). A l'heure de jeu, les hommes de Spalletti bénéficiaient d'un nouveau penalty suite à une faute sur Osimhen dans la surface. Insigne prenait ses responsabilités et s'offrait un doublé (3-0, 63e). Avec cette neuvième victoire de la saison, Naples revenait à hauteur de l'AC Milan et s'emparait de la tête de la Serie A.

