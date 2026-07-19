«Tu as pleuré toute la semaine» : la provocation d’Otamendi à Rodri au coup de sifflet

Des tensions ont éclaté après la finale de la Coupe du Monde 2026 remportée par l’Espagne (1-0) face à l’Argentine. Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs argentins ont provoqué des échauffourées avec leurs adversaires. Leandro Paredes a notamment été accusé d’avoir agressé Eric Garcia, avant qu’une altercation impliquant d’autres joueurs espagnols ne soit rapidement stoppée par les deux camps.

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➡️ Otamendi cruzó a Rodri en el cierre del partido pic.twitter.com/FkDPYD7Hon — Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026

Dans ce climat tendu, Nicolas Otamendi a également eu un échange musclé avec Rodri. Le défenseur argentin aurait lancé au milieu espagnol :*« Tu as parlé et pleuré toute la semaine et ce n’est pas correct », en référence aux déclarations de Rodri avant la rencontre. Une sortie surprenante, puisque le joueur espagnol n’avait pas tenu de propos ouvertement hostiles envers l’Argentine, mais la frustration argentine après une finale dominée par l’Espagne semble avoir alimenté les tensions.