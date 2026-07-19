Menu Rechercher
Commenter 51
Coupe du Monde

«Tu as pleuré toute la semaine» : la provocation d’Otamendi à Rodri au coup de sifflet

Par Valentin Feuillette
1 min.
Espagne vs Argentine @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Des tensions ont éclaté après la finale de la Coupe du Monde 2026 remportée par l’Espagne (1-0) face à l’Argentine. Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs argentins ont provoqué des échauffourées avec leurs adversaires. Leandro Paredes a notamment été accusé d’avoir agressé Eric Garcia, avant qu’une altercation impliquant d’autres joueurs espagnols ne soit rapidement stoppée par les deux camps.

La suite après cette publicité

Dans ce climat tendu, Nicolas Otamendi a également eu un échange musclé avec Rodri. Le défenseur argentin aurait lancé au milieu espagnol :*« Tu as parlé et pleuré toute la semaine et ce n’est pas correct », en référence aux déclarations de Rodri avant la rencontre. Une sortie surprenante, puisque le joueur espagnol n’avait pas tenu de propos ouvertement hostiles envers l’Argentine, mais la frustration argentine après une finale dominée par l’Espagne semble avoir alimenté les tensions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (51)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
Argentine
Rodri
Nicolás Otamendi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
Argentine Flag Argentine
Rodri Rodri
Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier