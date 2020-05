Serie A : la reprise des entraînements collectifs le 18 mai confirmée

Le retour du football se précise en Italie. Lors d'une conférence de presse donnée ce samedi soir de l'autre côté des Alpes, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a détaillé le plan de la phase 2 du déconfinement dans la Botte. Le décret, qui a été adopté par le gouvernement et qui entrera en vigueur ce lundi 18 mai, prévoit notamment l'autorisation pour les clubs de football de reprendre l'entraînement collectif. L'homme fort du gouvernement italien a en revanche été plus flou concernant un retour de la Serie A.

«Pour oser donner une date pour la reprise du championnat, il faut avoir des garanties supplémentaires qui n'existent pas pour le moment. Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, suit le monde du sport avec beaucoup d'attention et est très responsable, comme l'ensemble du gouvernement. Nous devons d'abord comprendre et attendre les conditions de la reprise du championnat, et pas seulement de football, dans des conditions de sécurité maximale», a notamment expliqué Giuseppe Conte dans des propos relayés par le Corriere dello Sport. La Serie A, suspendue depuis le 9 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, pourrait reprendre ses droits en juin prochain.