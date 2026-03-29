Roumanie : grosse inquiétude pour Mircea Lucescu

Il est un nom bien connu des bancs en Europe. Fort d’un grand palmarès et d’une longévité remarquable, Mircea Lucescu est un nom respecté en Europe centrale. À 80 ans, l’ancien coach du Shakhtar Donetsk n’a toujours pas rangé son sifflet. Mircea Lucescu est actuellement le sélectionneur de la Roumanie, un poste qu’il a retrouvé en août 2024, soit 38 ans après son premier passage. Pourtant, l’inquiétude règne ce dimanche. Selon plusieurs sources locales, Lucescu s’est évanoui pendant l’entraînement et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

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Des examens médicaux ont révélé, d’après Gazeta Sporturilor, de graves troubles du rythme cardiaque. L’hôpital universitaire de Bucarest a publié un communiqué pour parler de la situation inquiétante du coach roumain : «le patient a été transporté aux urgences de l’hôpital universitaire de Bucarest suite à un grave trouble du rythme cardiaque survenu hors de l’établissement. Il est actuellement pris en charge par une équipe médicale qui réalise les examens diagnostiques et les interventions thérapeutiques nécessaires à la stabilisation de son rythme cardiaque. Le patient restera hospitalisé aux urgences de l’hôpital universitaire de Bucarest pour surveillance et soins spécialisés.» Son état se serait néanmoins stabilisé et le tacticien de 80 ans aurait rassuré sur son état de santé.