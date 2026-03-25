Brésil : la stratégie farfelue de Neymar pour jouer le Mondial 2026

Cela commence à faire une éternité. Neymar n’a plus porté le maillot de la Seleção depuis le 18 octobre 2023. Ce jour-là, quelques semaines après son départ du PSG, il avait été victime d’une rupture des ligaments croisés en plein match contre l’Uruguay qui avait entraîné 15 mois d’absence. Depuis son retour à Santos en janvier 2025, le meilleur buteur de l’histoire du Brésil tente de refaire surface. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives la saison dernière permettant à son équipe d’arracher le maintien, il a démarré fort son année 2026 avec 3 buts et 2 passes décisives en 5 rencontres. Mais Ancelotti n’a pas cédé. Pour les amicaux de cette trêve contre la France (26 mars, Boston) et la Croatie (1er avril, Orlando), le technicien italien, malgré les absences en attaque, a encore décidé de se passer de lui.

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« Je ne l’ai pas convoqué parce qu’il n’est pas à 100%. Mais pour la liste définitive, c’est une autre histoire », a expliqué l’Italien en conférence de presse. La porte n’est donc toujours pas fermée. Et Neymar espère toujours se faire une place pour sa dernière Coupe du Monde comme il l’avait expliqué dans la foulée. « Évidemment, je suis triste et déçu. Mais je reste concentré. Il reste une dernière liste. Mon rêve d’aller à la Coupe du Monde continue. » Ce mercredi, le quotidien brésilien Ge Globo explique que l’ancienne star du PSG a un plan bien précis pour jouer le Mondial. Et il a déjà pris une première décision forte pour rester en forme. Si Santos jouera 14 matchs d’ici l’annonce de la liste définitive d’Ancelotti, Neymar a décidé de n’en disputer que la moitié. L’objectif ? Gérer sa charge physique, s’exposer le moins possible aux blessures.

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Neymar veut se ménager

Deux matchs sont déjà rayés de son calendrier : le déplacement à Deportivo Cuenca en Équateur, jugé trop long, trop épuisant mais aussi la rencontre face à Palmeiras, en raison du terrain synthétique du stade adverse. Des choix assumés, validés par le staff médical de Santos. Mais ce n’est pas tout. Si Neymar est finalement retenu pour le Mondial, le plan change encore. Si son nom figure dans la liste finale d’Ancelotti, il ne jouera plus avec Santos jusqu’au Mondial. Aucune prise de risque. Tout sera centré sur la préparation avec la Seleção.

Neymar à la Coupe du Monde 2026 : vous y croyez encore ? OUI, il sera le guide de la Seleçao NON, son temps est définitivement passé Partage ta réponse Génération de l'image en cours

À 34 ans, Neymar sait que c’est son dernier Mondial. Médiatiquement, il peut compter sur le soutien des grands noms du pays. Ronaldo Nazario, Fabinho, Cafu, Raphinha, tous ont publiquement plaidé sa cause. Il reste donc huit matchs à Neymar avec Santos avant qu’Ancelotti ne dévoile sa liste. Huit matchs pour convaincre ou plutôt pour ne pas se blesser, rester à 100%, et laisser son talent parler. Ancelotti a déjà une grosse partie de son groupe en tête. Il reste quelques places à aller chercher et Neymar va y croire jusqu’au bout.