Nice : les ultras de la Populaire Sud prennent la parole suite à l’affaire Boga-Moffi

L’attaque subie par les joueurs de l’OGC Nice dimanche soir, et notamment Jeremie Boga ainsi que Terem Moffi, par les supporters des Aiglons continue de faire parler. L’international ivoirien et l’attaquant du Nigéria ne souhaitent plus porter les couleurs de Nice et ont même porté plainte contre X. Depuis les révélations de cette affaire, de nombreuses réactions se sont fait entendre, que ce soit de la part du club lui-même ou de l’UNFP. Près de 48 heures après les faits, c’est au tour de l’Association des Ultras Populaire Sud de Nice de prendre la parole. Le groupe de supporters assure que tout a été fait pour privilégier l’apaisement et qu’aucune violence n’a eu lieu à l’encontre des joueurs.

La suite après cette publicité

« L’association Ultras Populaire Sud Nice entend revenir sur les événements qui ont eu le lieu le 30 novembre au centre d’entraînement, à l’occasion du retour du déplacement à Lorient. L’association Ultras Populaire Sud Nice souhaite préciser qu’elle n’est pas à l’origine de cette manifestation, laquelle émane uniquement d’un mécontentement général des supporters de l’OGC Nice, suite aux mauvais résultats de leur équipe. Certains cadres de l’association ont contribué à l’apaisement ainsi qu’à la dispersion du rassemblement, en collaboration avec les forces de l’ordre. Aucun membre de l’association présent sur place n’a été témoin des prétendus violences ou dégradations alléguées par les joueurs. À cet égard, le rapport de police confirme une atmosphère hostile envers les joueurs, mais ne relève aucun fait de violence ou de dégradation. Si les faits de violence étaient avérés, l’association dénoncerait de tels actes, qui ne sauraient trouver leur place dans ce genre de rassemblement », a communiqué le groupe de supporters.