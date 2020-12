Besiktas, Cameroun : l'incroyable rebond de Vincent Aboubakar

On ne l'attendait plus. Au sortir d'une saison compliquée du côté du FC Porto, où son état de forme et, surtout, la concurrence l'avaient réduit au rôle de joueur de complément (9 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts), Vincent Aboubakar (28 ans) se retrouvait, à un an de la fin de son contrat, dans une situation plutôt incertaine.

Le Camerounais, un temps pisté par l'AS Saint-Étienne cet été, décidait donc de rejoindre un club qu'il connaissait déjà pour se remettre en selle. Le 26 septembre, Besiktas, où il avait brillé le temps d'un prêt (19 réalisations toutes compétitions confondues en 2016/17), annonçait son retour en grandes pompes, sans dévoiler la durée de son contrat.

Un réveil tonitruant

La mise en route a logiquement été délicate (un seul but sur ses cinq premières apparitions, sur penalty), l'ancien Valenciennois et Lorientais devant retrouver le rythme de la compétition après un exercice tronqué. Mais la trêve internationale de novembre allait définitivement sonner son réveil. Convoqué avec les Lions Indomptables, une première depuis un an, il inscrivait trois buts en deux matches contre le Mozambique (4-1, 2-0).

Depuis, il est tout simplement intenable, puisqu'il a marqué à chacun des cinq matches ayant suivi en Süper Lig (avec une passe décisive en prime). Le natif de Yaoundé affiche désormais 8 réalisations en 10 apparitions et occupe le fauteuil de meilleur buteur de la compétition. Dans son sillage, Besiktas, 4e au classement avec un match de retard, se prend à rêver de titre.