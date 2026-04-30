Ligue Europa : Nottingham Forest fait un pas vers la finale, Braga douche Fribourg sur le fil

Le suspense reste entier en Ligue Europa. Ce jeudi se jouaient les demi-finales aller de C3, et même si le spectacle aura été moins abouti que mardi soir à Paris, l’intérêt demeurait bien réel au coup d’envoi de ces rencontres, notamment pour les joueurs français. Dans la première demi-finale, le Braga de Gorby, buteur lors du tour précédent face au Betis, s’est imposé sur le fil face à Fribourg (2-1).

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Les Portugais avaient ouvert le score dès la 8e minute de jeu grâce à l’international espoir turc, Demir Ege Tiknaz (8e), avant que l’inoxydable Vincenzo Grifo ne lui réponde à peine huit minutes plus tard (16e, 1-1). À signaler que les Portugais ont manqué un penalty juste avant la pause. Ils étaient finalement récompensés de leurs efforts dans les arrêts de jeu avec ce but de Mario Dorgeles, attentif suite au mauvais renvoi du portier allemand (90+2e, 2-1). Dans l’autre rencontre du soir, Nottingham Forest l’a emporté 1-0 face au Aston Villa de Lucas Digne. C’est l’expérimenté Chris Wood qui a inscrit le seul but du match sur penalty (71e). L’ancien Strasbourgeois Dilane Bakwa est, lui, resté sur le banc.