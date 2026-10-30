PSG : l’infatigable Achraf Hakimi a encore impressionné tout le monde !

Le meilleur latéral droit du monde. Ce vendredi soir, Achraf Hakimi a encore montré qu’il n’avait pas volé ce statut, lors de la brillante victoire du PSG au Havre en Ligue 1 (1-5). Titulaire sur le couloir droit, le capitaine du soir était l’un des rares cadres alignés d’entrée par Luis Enrique face à des Normands mal en point depuis le début de la saison. Pourtant, ce sont ces derniers qui avaient ouvert le score, grâce à Josh Maja (18e). Avant que le PSG ne se réveille et qu’Achraf Hakimi endosse le costume de sauveur.

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Trouvé sur le côté droit par Mayulu, l’international marocain (92 sélections) trouvait Mika Godts pour l’égalisation (26e). Seulement deux minutes plus tard, l’ancien joueur du Real Madrid était lancé à la limite du hors-jeu par Mayulu, avant de tromper Arnaud Bodart d’une frappe puissante premier poteau pour donner l’avantage aux Parisiens (28e). Son activité tout au long des deux périodes a tout simplement fait tourner la tête des Hacmens. Parfois sur le côté droit, parfois à la pointe de l’attaque : Hakimi était partout et a tout fait. Au retour des vestiaires, l’ancien défenseur de Dortmund n’en avait pas fini avec les Havrais.

Impliqué sur les cinq buts du PSG

Après une faute de Richardson sur Akliouche à l’entrée de la surface, Hakimi se saisissait du ballon et l’enroulait parfaitement pour Bodart, côté gardien (55e). Comme si cela ne suffisait pas, c’est lui qui lançait Mayulu pour le but du 1-4 (62e), avant de clore sa magnifique prestation au stade Océane par un triplé, en reprenant en deux temps un centre de l’extérieur du pied de Godts (69e). Cinq buts pour le PSG (une première saison en championnat), trois buts et deux passes décisives pour Achraf Hakimi, seul défenseur à être impliqué dans 5 buts lors d’un match dans les 5 grands championnats sur les 10 dernières saisons. Une prestation XXL, saluée d’un 10/10 par la rédaction FM et par son entraîneur en après-match. « On connaît sa qualité parfaitement. C’est un attaquant. Il est plus haut que les attaquants parfois. Il est le meilleur latéral droit du monde. Je ne suis pas excité par ses trois buts. Ce que j’aime, c’est de le voir tout le temps au très haut niveau », a-t-il indiqué en conférence de presse.

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Interrogé sur le plateau de Ligue 1+, le joueur de 27 ans a expliqué tout son épanouissement dans ce rôle "libre" que lui accorde son entraîneur. « C’est incroyable pour un latéral ! Ma formation ? C’est celle d’un latéral. Après le coach m’a beaucoup aidé, en me donnant de la liberté, à prendre l’espace, à me couvrir lorsque je suis en attaque. Je suis content et à l’aise, sur le terrain, je me sens très bien. Je me sens à l’aise de jouer avec ces coéquipiers, c’est facile. Sur le terrain, je suis bien devant le but. J’essaie de prendre du plaisir », a-t-il expliqué. Et ça se voit.