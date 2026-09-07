Juventus : Randal Kolo Muani déjà dans la tourmente !

« Nous sommes allés le chercher, nous l’avons choyé. Mais il doit aussi se rendre compte que s’il ne joue plus depuis deux ans, ce n’est pas sans raison. Parfois, on pense être à un niveau exceptionnel, mais on a en réalité laissé certaines choses de côté qu’il faut retrouver. » Luciano Spalletti avait haussé le ton au sujet de son attaquant français avant le choc face à l’AC Milan. Histoire de piquer un Randal Kolo Muani muet depuis son retour à la Juventus pour 38 M€ (et 12 M€ de bonus éventuels). « Il a raison. Quand on se crée autant d’occasions, il faut aussi savoir les concrétiser : et après ce match, j’ai su que j’avais eu les bonnes occasions. Pour moi, le plus important, c’est de jouer », avait répondu RKM, pas rancunier.

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Il lui fallait donner une réponse éclatante sur le terrain pour le choc de la 3e journée de Serie A, mais elle n’est pas venue. Titularisé à la pointe de l’attaque turinoise, l’attaquant français de 27 ans n’a pas convaincu, héritant de la plus mauvaise note de son équipe dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, qui l’a trouvé trop « léger », à l’image de son duel perdu qui précède le but milanais. Sport Mediaset se fait encore plus sec et écrit : « il ne fait rien de bien, il perd un nombre incroyable de balles, le seul point positif est un bon ballon pour Conceicao. »

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Spalletti change de ton

Son nouveau concurrent direct, l’Allemand Nick Woltemade, n’a pas fait mieux après son entrée en jeu à la 76e minute, et il n’a pas trop à craindre de cette concurrence. Car après avoir manié le bâton au sujet de son joueur, Spalletti s’est voulu plus indulgent à l’issue de la rencontre, achevée sur le score de 1-1. « Je suis à fond sur Kolo Muani et je le reste. On verra où ça nous mènera. Je le soutiens pleinement, je l’ai choisi comme attaquant et je le maintiendrai jusqu’à la fin de la saison », a-t-il lancé.

Mais si Spaletti s’est montré bienveillant, les supporters se sont montrés plus tranchants sur les réseaux sociaux. En le comparant par exemple au flop offensif de la saison passée, Jonathan David. En janvier 2025, lors de son premier passage à la Juve, sous la forme d’un prêt, Kolo Muani avait séduit en inscrivant 5 buts lors de ses 3 premiers matches. Il est aujourd’hui bloqué à 0, et il lui reste 3 matches avant la trêve internationale pour remettre les pendules à l’heure.