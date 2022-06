Liga : les élections présidentielles de l'Athletic, un tournant dans l'histoire du club

S'il y a un club au fonctionnement bien particulier et bien attaché à ses traditions, en Espagne mais aussi en Europe, c'est bien l'Athletic. Tout le monde connaît déjà la politique de recrutement du club, qui ne peut qu'enrôler des joueurs basques, même s'il y a quelques exceptions à la règle, puisque des joueurs nés en Navarre (région différente du Pays basque administrativement mais considérée Basque culturellement) et les joueurs non-Basques formés dans la région peuvent aussi défendre les couleurs rouges et blanches. Une politique qui a porté ses fruits, puisque le club fait partie des trois écuries de Liga n'ayant jamais connu la relégation, a un palmarès plutôt fourni avec 8 Ligas, 24 Coupes du Roi et des participations régulières aux compétitions européennes.

Demain, un tournant risque de s'écrire dans l'histoire du club, qui a perdu un peu de sa superbe ces dernières années malgré ce titre en Supercoupe en 2020. Effectivement, les plus de 43.000 socios du club vont voter leur prochain président, qui prendra la relève d'un Aitor Elizegi dont la gestion a souvent été critiquée et qui n'a pas du tout fait l'unanimité ces dernières années. Et qui dit nouveau président dit forcément grand chambardement en interne, surtout que cette fois, les trois candidats ont promis des choses plutôt intéressantes...

Bielsa ou Valverde ?

Forcément, il n'est pas question de changer la politique du club. C'est hors de question pour les socios et les autres supporters. Même si l'Athletic pouvait recruter Kylian Mbappé ou Erling Haaland, les fans de l'Athletic sont trop attachés à leur tradition et les rares fois où la possibilité de changer a été mise sur la table, ça a été aussitôt balayé d'un revers de la main. En revanche, sur le banc de touche par exemple, pas de restriction, et par le passé, des entraîneurs comme Jupp Heynckes ou Marcelo Bielsa se sont assis sur le banc de San Mamés, tout comme Marcelino, qui a dirigé l'équipe ces dernières saisons, n'était pas originaire de la région. Et il est d'ailleurs encore question de l'Argentin pour ces élections, puisqu'il a officiellement fait savoir qu'en cas de victoire d'Iñaki Arechabaleta, il reprendra les commandes de l'équipe.

Il a même déjà présenté, lors d'une vidéoconférence, ses plans pour l'Athletic, ayant analysé en intégralité tous les matchs de l'équipe première, des équipes de jeunes, et même des autres écuries de Liga. En plus d'avoir établi des rapports individuels sur chaque joueur de l'effectif. Seulement, Arechabaleta n'est actuellement que l'outsider, puisque c'est Jon Uriarte qui est donné favori. Ce dernier viendrait avec Ernesto Valverde dans ses valises, autre entraîneur qui n'a laissé que de bons souvenirs du côté de Bilbao, et qui est sans club depuis son départ du Barça en janvier 2020. Il est également l'entraîneur choisi par le candidat Ricardo Barkala, annoncé comme troisième et dernier dans les sondages, qui avait un temps tenté Mauricio Pochettino.

Et le mercato alors ?

Pour le mercato, contrairement à ce qui peut se passer à Barcelone par exemple, difficile de promettre de gros noms aux socios. Antoine Griezmann avait brièvement été évoqué - il est formé à la Real Sociedad donc éligible pour jouer à l'Athletic - mais la rumeur a vite disparu des radars. Ce sont vers des joueurs comme Moncayola (Osasuna) ou Guillamon (Valence), internationaux espoirs jusqu'à peu, que les Basques vont se tourner. Pour convaincre les votants d'adhérer à leur programme, les candidats travaillent plutôt sur d'autres problématiques que le mercato. Comment rapprocher les socios du club ? Comment continuer à développer le club à l'international ? Comment renforcer ce sentiment d'appartenance si fort à Bilbao ? C'est là qu'il faudra se démarquer. Jon Uriarte propose par exemple un modèle à l'anglaise, souhaitant notamment prendre des mesures pour attirer et faciliter l'accès au stade et au club pour les plus jeunes et les plus âgés.

Arechabaleta lui mise par exemple sur un développement digital plus puissant, et veut renforcer la fondation Athletic, à but caritatif, pour entreprendre des actions sociales dans la région. Des problématiques qui, d'un point de vue français peuvent sembler anecdotiques ou moins importantes, mais qui sont cruciales chez nos amis basques. Les trois programmes semblent en tout cas vouloir insister sur un point : d'abord renforcer la base locale, puis ensuite réussir à se faire voir et entendre à l'international, où l'image du club est encore peu développée. Et forcément, qui dit campagne électorale dit aussi polémiques. Uriarte a par exemple dû se séparer de Carlos Aviña, qui allait être son directeur général, à cause d'anciens tweets machistes du Mexicain qui ont récemment refait surface. Rendez-vous vendredi pour connaître le résultat des élections qui vont marquer un tournant dans l'histoire du club.