OM : la grosse mise au point de Roberto De Zerbi sur sa situation personnelle

L’Olympique de Marseille traverse une période pour le moins chaotique. Sorti de la Ligue des Champions après un match totalement raté contre Bruges (0-3), le club marseillais a finalement payé un scénario complètement dingue entre Benfica et le Real Madrid avec un but du gardien Trubin au bout du temps additionnel. KO debout, l’OM a ensuite vécu des heures pour le moins mouvementées. Dépité, Roberto De Zerbi, a-t-il pensé à quitter le navire ? Alors que la tendance allait clairement en ce sens, comme nous vous le révélions, le technicien italien s’est finalement offert une longue mise au point.

«Il n’y a rien de spécial, on a perdu un match important d’une manière qui nous fait mal, on sort de la Ligue des Champions en jouant un mauvais match, on doit essayer de comprendre ce qu’on peut améliorer», a tout d’abord lancé RDZ, présent en visioconférence ce vendredi soir. Avant de détailler : «on a parlé hier soir avec Benatia et Pablo Longoria, c’est tout. On s’est réuni pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Je n’ai pas fait l’entraînement car je regardais des vidéos du Paris FC, je ne me sentais pas très bien aussi, j’avais peu dormi la veille». Logiquement relancé sur cette discussion avec les hautes sphères marseillaises, l’ancien coach de Brighton en a remis une couche.

«J’ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans»

«Après ce match, il fallait faire un examen de conscience aussi, ce match est aussi en partie de ma faute mais maintenant on va tout faire pour repartir, ce qu’on peut lire, entendre, c’est une chose mais je suis encore là et c’est ça la vérité. Je pense qu’on ne se fait pas pardonner par les résultats mais par les prestations. Ce n’est pas une question de savoir si j’ai voulu quitter le club ou non, j’ai voulu venir ici. C’est la vérité. Il y a aussi la part de responsabilités. On m’a appris à assumer les choses. Je ne pense pas avoir toute la responsabilité mais j’en ai une part. Je le dis à vous, au club, on a fait un mauvais match, c’est tout. Je ne sais pas si je suis l’entraîneur idéal pour l’OM. Du point de vue des résultats, on a fait de bonnes choses. Mais il y a ce manque de régularité et de constance».

Visage fermé mais visiblement déterminé à l’idée de voir son équipe réagir, RDZ a finalement insisté assurant que la question de son avenir n’était pas un sujet à l’heure actuelle. «Il n’y a rien à confirmer, j’étais l’entraîneur de l’OM et je le suis encore. Je serai assis sur le banc demain et j’ai entraîné mon équipe comme d’habitude. J’ai la force pour rester à Marseille encore 5 ou 6 ans, ce n’est pas une question de passion, ce qui m’énerve c’est la défaite, c’est de perdre de cette manière, ce n’est pas une question de passion mais parfois d’impuissance. Les joueurs ont de grosses qualités humaines et sportives et maintenant on doit montrer notre force pour se relever. Je pense qu’en gagnant les deux prochains matches, la perspective sera différente». Premier rendez-vous ? Ce samedi, à 17h, sur la pelouse du Paris FC…