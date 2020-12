LdC, PSG : le message de Leonardo aux joueurs

Vainqueur de Manchester United mercredi soir (3-1) dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a désormais son destin entre ses mains. Face à l'Istanbul BB mardi soir, le club de la capitale n'aura besoin que d'un point pour se qualifier pour les 8es de finale.

Mais côté parisien, on préfère ne pas crier victoire trop vite. Après les déclarations de Thomas Tuchel à ce sujet, c'est le directeur sportif du Paris SG Leonardo qui a envoyé un message. On a un match mardi en Ligue des Champions. Et ce n'est pas fini, on n'est pas qualifiés. On a déjà vu que tout peut arriver en dernière journée de phase de poules. On reste concentrés, on fait notre jeu et ça se sent qu'on est là, a lâché le Brésilien dans des propos relayés par RMC Sport. Les joueurs sont prévenus.