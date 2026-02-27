Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Europa League

EL: Paulo Fonseca réagit au tirage au sort

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a été fixé. En effet, les Gones affronteront le Celta de Vigo en Ligue Europa. Un adversaire qu connaît très bien Paulo Fonseca, qui en a parlé face à la presse.

La suite après cette publicité

«Je connais l’équipe du Celta, c’est une très bonne équipe qui joue très bien et qui compte beaucoup de joueurs expérimentés. Ils ont gagné à Nice et à Lille, c’est donc une équipe solide. C’est un adversaire différent, très fort, avec beaucoup de qualités individuelles. Pour moi, c’était difficile d’imaginer jouer contre Lille. Si on les affrontait cinq fois cette saison… Ce sont toujours des matchs difficiles. Contre le Celta aussi, ce sera compliqué, mais je préfère jouer contre le Celta.» Lyon se méfie mais a des atouts pour effacer cet obstacle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Celta Vigo
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier