EL: Paulo Fonseca réagit au tirage au sort

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a été fixé. En effet, les Gones affronteront le Celta de Vigo en Ligue Europa. Un adversaire qu connaît très bien Paulo Fonseca, qui en a parlé face à la presse.

«Je connais l’équipe du Celta, c’est une très bonne équipe qui joue très bien et qui compte beaucoup de joueurs expérimentés. Ils ont gagné à Nice et à Lille, c’est donc une équipe solide. C’est un adversaire différent, très fort, avec beaucoup de qualités individuelles. Pour moi, c’était difficile d’imaginer jouer contre Lille. Si on les affrontait cinq fois cette saison… Ce sont toujours des matchs difficiles. Contre le Celta aussi, ce sera compliqué, mais je préfère jouer contre le Celta.» Lyon se méfie mais a des atouts pour effacer cet obstacle.