Le PSG a recalé Ismael Saibari

Brillant avec le Maroc durant cette Coupe du Monde, Ismaël Saibari a changé de dimension. Auteur de prestations de très haut niveau et de trois buts en phase de groupes, le milieu offensif s’est imposé comme l’un des grands artisans du parcours des Lions de l’Atlas. Des performances qui ont fini de convaincre le Bayern Munich de miser sur lui cet été. Mais avant de rejoindre la Bavière, l’ancien joueur du PSV Eindhoven, élu joueur de l’année en Eredivisie, aurait pu prendre une tout autre direction.

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Selon Le Parisien, le nom de Saibari avait été proposé au PSG en décembre dernier. Son entourage avait transmis son profil aux dirigeants parisiens, mais ceux-ci n’avaient jamais véritablement donné suite. Le club de la capitale ne jugeait pas le Marocain prioritaire et son profil ne semblait pas intéresser Luis Enrique. Le PSG avait finalement recruté, trois semaines plus tard, Dro Fernández en provenance du FC Barcelone. Un style plus en adéquation avec le projet parisien qui mise plus sur la jeunesse.