Lens : Yannick Cahuzac revient au club !

C’était un secret de polichinelle dans l’Artois, c’est désormais acté : Yannick Cahuzac (41 ans) fait son grand retour au Racing Club de Lens. En fin de contrat avec le FC Lorient, l’ancien milieu de terrain a fait le choix de ne pas prolonger son aventure dans le Morbihan pour retrouver un club qu’il connaît sur le bout des doigts. Il intègre ainsi le staff technique du nouvel entraîneur Dino Toppmöller, où il retrouvera d’ailleurs le tandem Jean-Louis Leca-Benjamin Parrot. Sitôt sa carrière de joueur professionnel terminée en 2022, après des passages remarqués à Bastia, Toulouse et Lens, Yannick Cahuzac avait immédiatement basculé de l’autre côté de la ligne de touche en intégrant le staff de Franck Haise chez les Sang et Or. Son parcours l’avait ensuite mené à Lorient en janvier 2024, d’abord sous les ordres de Régis Le Bris, puis sous la houlette d’Olivier Pantaloni. Si le club breton l’avait fermement bloqué lors de l’été 2025 alors que la direction lensoise tentait déjà de le rapatrier, la fin de son bail a finalement rendu ces belles retrouvailles possibles. À noter que le club sang et or a profité de cette officialisation pour annoncer l’arrivée de deux autres adjoints (Nelson Morgado, et Ervin Skela) afin de venir épauler le technicien allemand pour la saison à venir.

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La composition du staff de l'équipe première 🔍



Entre nouvelles têtes et noms familiers, le Racing dévoile, à quelques jours de la reprise, la composition du staff technique qui accompagnera le coach Dino Toppmöller lors de la saison 2026/27. ⤵️#FiersDEtreLensois — Racing Club de Lens (@RCLens) July 7, 2026

«À l’aube de la reprise de l’équipe première, le Racing Club de Lens présente la composition du staff technique qui accompagnera le coach Dino Toppmöller lors de la saison 2026/27. Constitué en étroite collaboration entre le club, son entraîneur et dans une recherche minutieuse de complémentarité, celui-ci accueille trois nouveaux membres : Yannick Cahuzac, Nelson Morgado et Ervin Skela. C’est un visage familier qui retrouve l’Artois. Capitaine sang et or pendant trois saisons (2019-2022), puis entraîneur adjoint de Franck Haise lors de l’exercice 2022/23, Yannick Cahuzac effectue son retour au Racing. Passé par le FC Lorient entre 2024 et 2026, l’ancien milieu de terrain a notamment contribué au titre de champion de Ligue 2 puis à la belle saison des Merlus dans l’élite la saison dernière», indiquent les Sang-et-Or.