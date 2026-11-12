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Ligue 1

PSG : une tendance se dégage pour l’avenir de Marquinhos

Par Jordan Pardon
1 min.
Marquinhos et Gabriel @Maxppp

À Paris, on n’est pas pressé de tourner la page Marquinhos. Alors que plusieurs prolongations avancent et seraient même quasi bouclées (Dembélé et Kvaratskhelia notamment), les dirigeants parisiens se penchent aussi sur le cas de leur capitaine, sous contrat jusqu’en 2028. Selon Le Parisien, ils envisageraient de lui proposer un nouveau bail. Très satisfait du Brésilien, le club en a déjà discuté avec son entourage ces dernières semaines.

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Treize ans après son arrivée à Paris, Marquinhos reste un cadre sur le terrain comme dans le vestiaire. Le Brésilien aura, certes, 34 ans à la fin de son contrat, mais la direction parisienne prend évidemment en compte ce paramètre. Pour le moment, les discussions n’en sont qu’à leurs prémices. Selon Le Parisien, le PSG travaillerait également sur les prolongations de Quentin Ndjantou et de David Boly.

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