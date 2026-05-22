Toulouse : 4 joueurs prolongent

Toulouse vient de conclure sa saison de Ligue 1 avec une 10e place. Et puisque l’été approche, quatre prolongations viennent d’être officialisées. Dans un communiqué publié sur le site officiel du TFC, la formation sudiste a annoncé l’excellente nouvelle. « Le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer les prolongations des contrats de quatre de ses jeunes joueurs professionnels formés sur les bords de Garonne : Gaëtan Backouche, Enzo Faty, Ilyas Azizi et Frédéric Efuele. Comme un symbole supplémentaire de la confiance accordée par le club dans ses Pitchouns », peut-on lire dans le premier paragraphe du document.

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De son côté, Ilyas Azizi prolonge son contrat jusqu’en 2029. Gaëtan Bakhouche a signé une prolongation de deux ans et est désormais lié au club jusqu’en 2028, tout comme Frédéric Efuele. Enfin, Enzo Faty s’est engagé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2030. « La prolongation de quatre de nos Pitchouns est une excellente nouvelle pour le club. Elle reflète l’importance que nous accordons à la formation ici au Toulouse Football Club. Voir de jeunes joueurs poursuivre leur progression sous nos couleurs et continuer à s’inscrire dans notre projet est toujours une grande satisfaction. Nous avons hâte de les voir franchir de nouveaux caps », a ajouté le président, Olivier Cloarec.