Le Barça confirme la blessure et le forfait de Rodri contre l’Atlético

Remplacé dès la mi-temps lors du match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Aston Villa (3-0), Rodri semblait touché aux ischio-jambiers. Un coup dur pour les Culés qui craignaient un éventuel forfait pour le choc de dimanche prochain face à l’Atlético de Madrid. Et malheureusement pour Hansi Flick, le champion du monde 2026 va bel et bien devoir rester quelque temps à l’infirmerie.

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« Rodrigo Hernández, joueur de l’équipe première, a passé des examens médicaux suite à des douleurs musculaires ressenties lors du match d’hier contre Aston Villa. Les examens confirment qu’il souffre d’une légère blessure au biceps fémoral de la jambe droite. Il sera forfait pour le match de dimanche prochain contre l’Atlético de Madrid. La durée exacte de sa convalescence dépendra de l’évolution de la blessure », annonce le club catalan. Selon Sport, l’absence du milieu de terrain est estimée à un mois.