Angleterre : Gareth Southgate et les démons de l'Euro 2020

Gareth Southgate repensera encore très longtemps à cette triste soirée pour son pays. Opposée à l'Italie en finale de l'Euro 2020, l'Angleterre s'était finalement inclinée contre la Nazionale (1-1, 2-3 aux TAB) sur ses terres, à Wembley. Et ce alors que les Three Lions avaient ouvert le score dans cette affiche de prestige. Interrogé par L'Équipe au sujet de cette sombre soirée du côté de Londres, le sélectionneur anglais est revenu sur ce qui, à ses yeux, à fait défaut à son équipe.

« On revoit chaque match en se demandant si on aurait pu faire les choses différemment et celui-ci ne fait pas exception. Je pense qu'inconsciemment, l'équipe s'est dit, après avoir ouvert le score au bout de deux minutes (par Luke Shaw) : "C'est bon, on n'a concédé qu'un seul but durant tout le tournoi (face au Danemark en demi-finales, 2-1 a.p.)." Ensuite, on a cessé de presser haut sur le terrain, mais sans concéder d'occasions. Alors qu'elle ne maîtrisait plus le match, l'équipe a longtemps gardé confiance car elle n'était pas mise en danger. » De quoi éprouver de terribles regrets...