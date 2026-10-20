Ligue des Champions, PSG : le grand héros Lucas Hernandez réagit à sa folle soirée

Luis Enrique a réussi son coup de poker. À la surprise générale, et en l’absence de Nuno Mendes, blessé pour ce match de prestige face au FC Barcelone, le coach asturien a fait confiance à Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. C’est pourtant Warren Zaïre-Emery qui était attendu pour contrôler Lamine Yamal. On pouvait craindre le pire, tant le champion du monde risquait de souffrir face au crack barcelonais. Il s’est passé tout l’inverse. Notre rédaction lui a même décerné le titre d’homme du match.

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Pendant les 78 minutes passées sur le terrain, le Français a très longtemps fait vivre des misères à son adversaire direct. Il n’a jamais cessé de le harceler, de l’isoler du reste de ses coéquipiers et, cerise sur le gâteau, alors que Yamal commençait à hausser le ton après l’heure de jeu, Hernandez a marqué le second but parisien d’une tête rageuse. «Des fois, tu as de meilleures sensations que d’autres jours mais mon objectif est toujours de tout donner sur le terrain ici à Paris», réagit-il au micro de Canal+.

«Il y a de meilleures soirées que d’autres»

Il a vécu une drôle de journée, lui l’habituel remplaçant qui est devenu le héros d’un grand soir (victoire 4-2). Il n’avait pourtant plus démarré en Ligue des Champions depuis deux ans. «Une forme de pression ? Non mais comme chaque jour avant chaque match, le coach donne la composition. C’est là qu’il m’a dit que j’allais débuter le match, rejoue-t-il. Comme toujours, je donne mon maximum. Il y a de meilleures soirées que d’autres mais cette envie de tout donner, je n’ai jamais perdu ça et aujourd’hui, ça a payé.»

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Si l’UEFA a décerné le titre d’homme du match à Désiré Doué, «un joueur extraordinaire», Hernandez aurait pu y prétendre. En marquant son 3e but sous le maillot parisien (en 114 matchs), le latéral gauche a le sourire mais il refuse de s’emballer pour la suite. «C’est vrai que je ne suis pas habitué à marquer beaucoup de buts. J’ai eu de la chance ce soir avec ce corner. Ça reste un match de poule même si c’est important pour montrer quel genre d’équipe on est. Ça reste un match de poule et il va falloir continuer.»