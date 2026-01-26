Ligue 3 : Philippe Diallo confirme un lancement en août 2026

Réélu à la tête de la FFF en 2024, Philippe Diallo a confirmé à Ouest-France que la création d’une Ligue 3, promise lors de sa campagne, est désormais actée malgré la crise économique du football français. « D’abord, la Ligue 3 va se faire. Un groupe à la Fédération travaille depuis plusieurs mois sur les modalités de mise en œuvre. Le format sera une compétition à 18 clubs, avec deux montées en Ligue 2 et quatre clubs pour jouer l’accession lors de play-offs. » Le président de la FFF précise que ce championnat, dont le lancement est prévu en août 2026 après validation des textes en juin par l’Assemblée fédérale, ne sera pas une simple copie de la L1 ou de la L2, avec un encadrement des masses salariales, une place renforcée pour les joueurs formés localement et des innovations en matière d’arbitrage, afin d’en faire « un vrai championnat des territoires ».

Sur le plan économique, Diallo assure que la Fédération accompagnera financièrement les clubs, dans la continuité de l’aide actuelle versée aux clubs de National. « Les clubs à statut fédéraux bénéficient déjà d’une aide fédérale, de l’ordre de 300 000 €, pour participer à la N1. Dans ce championnat professionnel, la Fédération apportera les aides à l’ensemble des clubs pour participer dans des bonnes conditions. » Des discussions sont en cours avec un diffuseur et un partenaire titre pour compléter les ressources, avec un objectif clair de stabilité financière : « je souhaite que ce soit un championnat pérenne. Pour cela, comme on l’a dit au moment du fair-play financier de l’UEFA, on ne devra pas dépenser plus que ce que l’on gagne. »