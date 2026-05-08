OM : Medhi Benatia a échangé avec Ricky Massara

A la recherche d’un directeur sportif depuis quelques semaines, l’OM se casse les dents sur de nombreux profils. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité, Julien Fournier a rencontré les décideurs marseillais tandis que Cristiano Giuntoli (ex-Juventus), bien qu’intéressé par le projet, reste ardemment courtisé par Newcastle et l’AS Roma.

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Aujourd’hui bien malin qui pourra dire avec certitude qui prendre le poste de directeur sportif à Marseille. Bien qu’il ne soit pas en charge de cet épineux dossier, Federico Balzaretti a soumis l’idée de creuser l’option Ricky Massara. Bien qu’ayant connu deux échecs consécutifs au Stade Rennais puis à la Roma, l’ancien directeur sportif des Rouge et Noir est un proche de Balzaretti mais aussi de Medhi Benatia avec qui il a d’ailleurs échangé sur le sujet. De son côté, Massara se montre très intéressé par une arrivée à Marseille. Pour l’instant aucune démarche concrète n’a été entamée par le club phocéen autour de l’ancien de l’AC Milan. A suivre.