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Ballon d’Or

Ballon d’Or : combien de joueurs de l’Equipe de France seront à la cérémonie

Par Valentin Feuillette
Kylian Mbappé @Maxppp

Au moins cinq joueurs français sont attendus à la cérémonie du Ballon d’Or 2026 à Londres, mais le nombre total de Français présents n’a pas été confirmé. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont annoncé leur présence, tandis que Michael Olise, Dayot Upamecano et William Saliba figurent parmi les autres internationaux français nommés.

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Le président de la FFF, Philippe Diallo, sera également présent, contrairement à Zinédine Zidane, qui ne fera pas le déplacement. A voir si d’autres internationaux français seront également de la partie pour soutenir certains de leurs coéquipiers.

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