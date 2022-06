Alvaro Morata ne s'inquiète pas pour son avenir

Buteur avec l'Espagne ce jeudi soir face au Portugal en Ligue des Nations, Alvaro Morata, l'avant-centre prêté par l'Atlético de Madrid à la Juventus Turin depuis deux ans, est censé retourner à Madrid cet été mais il n'entrerait pas dans les plans de Diego Simeone. Dès lors, il devra se trouver une porte de sortie, mais il ne panique pas car il disposerait de plusieurs options.

La suite après cette publicité

«J'ai beaucoup d'options. Cela ne dépend pas de moi, je ne peux que travailler très dur et voir ce qui se passe. La bonne nouvelle est que plusieurs équipes m'attendent. J'aimerais être là où je suis le plus désiré et le plus apprécié. Dans les deux derniers endroits où je suis allée, j'ai été très heureux car il y a des gens merveilleux,» confiait-il en conférence de presse.