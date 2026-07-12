Ces révélations qui profitent de la Coupe du Monde pour s’offrir un gros transfert

Une Coupe du Monde peut changer une vie. Outre l’aspect purement exceptionnel de disputer le plus grand tournoi de football, y briller permet également de prendre un nouveau virage dans une carrière. C’est le cas pour quelques joueurs durant cette compétition. Certains en profitent pour négocier un premier très gros transfert, d’autres franchissent un palier plus important que prévu quand un petit groupe de joueurs proche de la fin de carrière peut également prolonger un peu le plaisir et aider à retrouver un nouveau challenge qui n’était pas forcément envisageable il y a encore un mois.

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Pour cette dernière situation, on pense très fort à l’étonnant Vozinha. Brillant avec le Cap-Vert, le gardien de 40 ans n’a plus de contrat. Il n’était pas toujours titulaire avant ce Mondial à Chaves, en deuxième division portugaise. Éliminé en 16e de finale après un match épique contre l’Argentine, il repart de ce Mondial avec de belles opportunités en perspective. Il pourrait même retrouver Leo Messi à l’Inter Miami, qui le suit. Derrière cela, il y a évidemment un intérêt marketing en post-Coupe du Monde. D’autres équipes plus modestes, en 2e division brésilienne, en Argentine et au Paraguay sont sur les rangs.

Galarza vers la Ligue 1 ?

Autre gardien à avoir brillé et dans une situation plus ou moins similaire, Ørjan Nyland. À 35 ans, le gardien norvégien se retrouve sans club. Numéro 2, il n’a disputé que 7 matchs avec le Séville FC cette saison. Ses performances avec la sélection vont rehausser sa cote, surtout après un match exceptionnel contre le Brésil, probablement le match de sa vie. Le Franoc-Egyptien Haissem Hassan est dans un cas différent. Déjà, il est plus jeune (24 ans) et a encore un an de contrat avec Oviedo, qui compte bien profiter de sa cote pour remplir ses caisses, après l’avoir recruté 1,5 M€ à Villarreal il y a deux ans.

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L’ailier formé à Châteauroux est pisté par le Celtic et des clubs anglais. Sa clause libératoire est fixée à 12 M€. Le Sous-marin jaune surveille cela de près car 40% d’une plus-value doit lui revenir. Ils sont quelques-uns dans cette situation, à pouvoir s’élever un peu dans le monde du football après ce tournoi réussi. Il y a également le cas du Paraguyan Matias Galarza. Prêté à Atalanta cette saison mais sous contrat à River, le milieu de terrain de 24 ans fait nourrir des intérêts en Espagne mais c’est plutôt à Strasbourg qu’il pourrait se diriger. Le spécialiste des coups de coude risquerait alors un accueil savoureux par les publics de L1.

Summerville confirme

Rubén Vargas s’est lui aussi distingué. Pas toujours titulaire avec la Suisse, l’ailier a tout de même frappé deux fois, en plus d’une passe décisive. Forcément, cela attire l’œil. En proie à des difficultés financières, le Séville FC pourrait bien décider de s’en séparer d’autant qu’il ferait une belle culbute après l’avoir recruté d’Augsbourg il y a un an pour 2,5 M€. Toujours en Suisse, on parle cette fois de Johan Manzambi. Le milieu de terrain de Fribourg est en passe d’être vendu à Newcastle pour la somme record (pour le club allemand) de 60 M€. C’est ce qui s’appelle prendre la vague avec un joueur qui a brillé.

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On refile en Norvège où Andreas Schjelderup fait beaucoup de bien en sortie de banc. Auteur de trois passes décisives, le jeune ailier de Benfica est programmé pour un futur transfert, le plus cher possible évidemment. Côme le supervise depuis un moment, sans avoir des moyens démesurés. Lui aussi n’a pas toujours été titulaire avec les Pays-Bas durant ce Mondial, mais Crysencio Summerville s’est illustré avec deux buts et deux passes décisives. Après une saison déjà accomplie du côté de West Ham, l’ailier confirme ses bonnes dispositions. Nous vous évoquions il y a quelques jours un intérêt du PSG.

Quel tarif pour Diomandé et Bouaddi ?

Autre élément très apprécié dans la capitale française, Yan Diomandé (19 ans). Le tout jeune ailier s’est montré en Amérique, dans la continuité de sa belle saison avec le RB Leipzig. Le champion d’Europe est confiant dans ce dossier même s’il doit batailler avec Liverpool et financer les 100 M€ que demande l’opération. En parallèle, il suit de près le dossier Folarin Balogun, auteur de trois buts dans ce Mondial. Monaco est vendeur lui qui doit réaliser des économies après les sanctions de la DNCG et en espérait 50 M€. Mais ça, c’était avant le début de la compétition…

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Le LOSC est dans une situation similaire pour Ayyoub Bouaddi. Bien sûr, le club nordiste aimerait le conserver mais sa cote continue de grimper en flèche entre le marché des milieux de terrain qui explose, et les prestations du Marocain au Mondial. Olivier Létang espère dépasser les 100 M€. Son partenaire Ismael Saibari a lui déjà été transféré vers le Bayern pour 55 M€ seulement, il entre dans un cas différent. Le gros des négociations avait été mené avant la compétition. Mikel Oyarzabal et ses 4 buts continuent de séduire le FC Barcelone, même si la Real Sociedad n’est pas vendeuse. Enfin, Julian Quiñones a rappelé à bon nombre de recruteurs qu’il disposait un excellent sens du but, après avoir déjà terminé meilleur buteur en Saudi Pro League.