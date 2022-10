L'OM et Rennes maintiennent à flot l'indice UEFA de la France !

La suite après cette publicité

Quand la locomotive parisienne tousse, la France peut compter sur l'OM pour continuer à maintenir l'indice UEFA hexagonal. Car depuis deux matches, le PSG est au ralenti. La faute à un fort avis de tempête qui souffle actuellement sur le club de la capitale qui a engendré deux matches nuls compliqués face au Benfica. Mais fort heureusement, le club phocéen carbure à fond et a enchaîné une seconde victoire face au Sporting CP, qui plus est face à un adversaire direct pour la course à la cinquième place de l'indice.

Une excellente nouvelle, d'autant que Marseille s'est parfaitement replacé dans la course à la qualification pour les 1/8e de finale de la C1, qui permet d'obtenir des points de bonus si précieux sur l'année écoulée. Autre satisfaction de la semaine, le Stade Rennais est parvenu à sortir vainqueur d'un déplacement périlleux à Cracovie face au Dynamo Kiev (victoire 0-1). Des Bretons qui ont d'ores et déjà obtenu leur ticket pour la phase finale de la Ligue Europa. Reste désormais à rafler la première place du groupe pour éviter un affrontement périlleux face à un reversé de la Ligue des Champions qui pourrait être le FC Barcelone, l'Atletico de Madrid ou l'Inter Milan.

Nantes, Nice et Monaco plombent la France...

Pour le reste, la déception est grande pour les autres clubs français engagés. Entre Nice qui s'est fait surprendre par la très confidentielle équipe du 1. FC Slovacko 2-1 à domicile, le FC Nantes qui a pris une correction à la Beaujoire face à Fribourg 4-0 et Monaco qui a totalement pris l'eau à Trabzon sur le même score, la France est sonnée ce matin... mais pas distancée. Car dans le même temps, les Pays-Bas et le Portugal n'ont pas fait mieux.

Mention spéciale pour la Turquie qui fait un bon impressionnant au classement sur l'année en cours grâce aux belles victoires de Fenerbahce et de Trabzonspor en Ligue Europa, mais aussi d’Istanbul Basaksehir et de Sivasspor en Conférence League. Enfin, dans le haut du classement, l'Angleterre et l'Espagne continuent de mener la danse et ce très largement devant l'Allemagne qui complète le podium.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 14/10/2022 :

-1. Angleterre 9,571 points (7/7)

-2. Espagne 9,571 points (7/7)

-3. Allemagne 8,125 points (7/7)

-4. Turquie 7,600 points (4/5)

-5. Italie 7,500 points (7/7)

-6. Belgique 7,400 points (4/5)

-7. Liechtenstein 6,500 points (1/1)

-8. Portugal 6,500 points (4/6)

-9. France 6,416 points (6/6)

-10. Pays-Bas 6,100 points (4/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 96,141 points

-2. Espagne 85,998 points

-3. Allemagne 73,481 points

-4. Italie 67,069 points

-5. France 54,997 points

-6. Pays-Bas 52,500 points

-7. Portugal 50,216 points

-8. Écosse 35,800 points

-9. Belgique 35,400 points

-10. Autriche 33,000 points