Le président de Naples ouvre la porte au PSG pour Victor Osimhen

Naples a les cartes en mains. Champions d’Italie la saison dernière et auteurs d’une formidable campagne en Ligue des Champions, les Napolitains ont la possibilité de repartir une année de plus avec le même noyau. Sauf si Victor Osimhen, l’homme aux 26 réalisations en 32 rencontres de Serie A en 2022-2023, venait à quitter le club. En effet, le Nigérian est courtisé, et même si un départ n’est pas forcément à l’ordre du jour, la saga Kylian Mbappé pourrait bien avoir des répercussions sur l’avenir de l’attaquant du Napoli.

Ne souhaitant pas prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a de grandes chances de quitter la capitale. Si c’est le cas, les Parisiens devront le remplacer, et de quelle manière. Victor Osimhen, suivi par le PSG depuis de longs mois, représenterait une piste fiable pour pallier le départ de KM7. Alors, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, reste attentif : «J’espère qu’Osimhen portera ces maillots (ceux des Italiens), mais s’il ne le fait pas, un joueur très fort arrivera et pourra le remplacer. Quoi qu’il en soit, je pense que Victor restera encore un an. Le seul club qui pourrait encaisser, c’est le PSG. Si Al-Khelaifi veut payer environ 200 millions, nous attendrons et réfléchirons…», a-t-il déclaré en conférence de presse lors de la présentation des nouveaux maillots Azzurri. Le message est clair, en cas d’offre mirobolante, Naples ne serait pas totalement fermé à l’idée de vendre son buteur de 24 ans.

