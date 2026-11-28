Le RC Lens traverse un début de saison assez compliqué. Depuis plusieurs mois, le club artésien enchaîne les changements d’entraîneurs et peine à trouver une véritable continuité dans son projet. L’humiliation face à Côme en Ligue des Champions, les évictions de Toppmoller puis Cahuzac et l’arrivée de Didier Digard sur le banc ne sont pas forcément propices aux performances. Cette semaine encore, Florian Thauvin s’est fait remarquer avec une nouvelle sortie médiatique détonante après la défaite en Ligue des Champions contre Leipzig (3-1), ajoutant un nouvel épisode à une actualité lensoise déjà mouvementée.

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Dans ce contexte, le déplacement à Angers ce samedi s’annonce particulièrement piégeux pour les Sang et Or. Après une première heure particulièrement compliquée et mené au score, Lens parvient finalement à renverser la rencontre de manière spectaculaire pour s’imposer 5-2. Le grand artisan de cette victoire se nomme Abdallah Sima, tout simplement auteur des cinq buts de son équipe. D’abord buteur à la 43e minute pour égaliser avant la pause, Abdallah Sima a remis ça à la 64e en reprenant un ballon en retrait d’Abdulhamid dans la surface. Le Sénégalais a poursuivi son festival à la 70e minute en étant bien servi par Udol après un pressing gagnant du défenseur, puis a signé un quadruplé à la 76e minute en prenant le dessus sur Lefort avant de tromper Lopes. Il a parachevé son festival d’une tête croisée imparable dans la lucarne à la 81e minute.

Sima dédie son quintuplé à son équipe

Une telle performance relève de l’exceptionnel dans l’histoire du championnat de France. Abdallah Sima devient seulement le 17e joueur à inscrire un quintuplé dans l’histoire de la Ligue 1. Il est également le premier à réaliser cet exploit depuis le Brésilien Carlos Eduardo, auteur de cinq buts avec Nice face à Guingamp en novembre 2014 et devient le deuxième à réaliser telle masterclass au 21e siècle. Une soirée historique pour l’attaquant lensois, qui inscrit son nom dans les livres du championnat. Après la rencontre, Sima était logiquement la star artésienne. Interrogé sur son comparse sénégalais, Florian Sotoca n’a pas tari d’éloges au micro de Ligue 1+ : «magnifique, je suis content pour lui. Il a été absent longtemps et il nous a manqué. On est content pour lui, il a eu la réussite. Il nous apporte beaucoup de fraîcheur et de profondeur, cela nous fait du bien à notre jeu.»

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Forcément, le Sénégalais de 25 ans était très attendu au micro du diffuseur. Questionné et relancé sur ses premières émotions après une telle performance, Sima a surpris tout le monde en refusant de se mettre en avant : «c’est quelque chose d’exceptionnel. Je voulais juste marquer de buts mais la manière de faire est exceptionnelle. Ca va rester à jamais. Collectivement, on s’est parlés à la mi-temps. On s’est réveillé à la mi-temps. Sans mes coéquipiers, je n’aurais jamais mis 5 buts. Je remercie mes coéquipiers. J’espère que cette victoire va faire du bien. (…) Je pense toujours à ma mère, elle m’a beaucoup apporté. Je pense à chaque fois à mes passages et à ma femme à chacun de mes buts. Mon absence de 8 mois m’avait permis de me rapprocher de ma famille. Ca a été un parcours du combattant mais on a pu rentrer dans l’histoire aujourd’hui. Je remercie tout le monde et ma mère qui a toujours été là. J’ai fait signer le ballon par tout le monde et je vais bien le garder. Mais c’est un ballon collectif car c’est grâce à eux si je mets les 5 buts.» Alors que certains auraient pu se mettre en avant après un match XXL comme ça, Sima préfère donc saluer l’importance de ses coéquipiers dans son quintuplé historique.