Un ancien entraîneur de Bundesliga devient directeur chez McDonald’s

Un virage à 180 degrés. Encore entraîneur du Werder Brême en 2017, Alexander Nouri a troqué le banc de touche pour piloter la direction de restaurants McDonald’s. En Allemagne, cette information est largement commentée par la presse depuis plusieurs jours. Pour rappel, Nouri avait fait sensation lors de la saison 2016/2017 lorsqu’il avait enchaîné une série de 10 matchs sans défaite sur le banc du Werder Brême. Ses résultats avaient permis à son club formateur de se sauver de la relégation, et même de terminer à la 8e place du championnat.

La suite après cette publicité

Passé ensuite par Ingolstadt et le Hertha Berlin en Allemagne, il avait également coaché en 2022 du côté de Kavala, en Grèce. Désormais, c’est donc au service de ses deux franchises McDonald’s, situées à Herzogenrath, que Nouri utilise ses qualités de manager. « Au final, les deux mondes visent à mobiliser les gens. Dans le football, ce sont les joueurs ; ici, ce sont les employés. Mais le principe de base reste le même : il faut comprendre qui est assis en face de soi, ce qui le motive, et ce dont il a besoin pour être performant », explique-t-il au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung.