Menu Rechercher
Commenter 8
Liga Portugal

Paulo Fonseca est arrivé à Lisbonne

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

Paulo Fonseca n’a pas de temps à perdre. Dimanche, il était au Groupama Stadium pour diriger ce qui allait être son dernier match sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Mardi, le voilà déjà à Lisbonne pour signer son contrat avec le Sporting. L’entraîneur de 53 ans a quitté Lyon mardi après-midi directement pour la capitale portugaise.

La suite après cette publicité
Foot Mercato
🚨 Paulo Fonseca est arrivé au Portugal pour devenir le nouvel entraîneur du Sporting CP !

Le technicien portugais a quitté l’OL et doit succéder à Rui Borges sur le banc lisboète. La signature de son contrat jusqu’en 2030 est attendue ce mercredi.

Lyon devrait récupérer 5 M€ pour libérer son entraîneur selon la presse portugaise. 💰

📸 @sporttvportugal
Voir sur X

Il va signer son contrat jusqu’en 2030 mercredi, avec sa présentation officielle dans la foulée. Le Sporting va payer 5 M€ à l’OL en guise de compensation. Paulo Fonseca a emmené avec lui 4 membres de son staff : l’ancien international portugais Paulo Ferreira (adjoint), le préparateur physique Paulo Mourão, l’entraîneur des gardiens de but António Ferreira et le consultant Nélson Duarte.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Sporting
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier