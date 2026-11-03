Paulo Fonseca est arrivé à Lisbonne

Paulo Fonseca n’a pas de temps à perdre. Dimanche, il était au Groupama Stadium pour diriger ce qui allait être son dernier match sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Mardi, le voilà déjà à Lisbonne pour signer son contrat avec le Sporting. L’entraîneur de 53 ans a quitté Lyon mardi après-midi directement pour la capitale portugaise.

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Il va signer son contrat jusqu’en 2030 mercredi, avec sa présentation officielle dans la foulée. Le Sporting va payer 5 M€ à l’OL en guise de compensation. Paulo Fonseca a emmené avec lui 4 membres de son staff : l’ancien international portugais Paulo Ferreira (adjoint), le préparateur physique Paulo Mourão, l’entraîneur des gardiens de but António Ferreira et le consultant Nélson Duarte.