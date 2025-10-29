Real Madrid : le montant du prêt payant d’Endrick est connu

Endrick est définitivement devenu l’un des dossiers chauds du Real Madrid. Selon le Diario AS, son agence a commencé à étudier les offres de prêt, et le joueur s’est donné deux mois pour prendre une décision. Si sa situation reste inchangée et qu’il ne compte toujours pas pour Xabi Alonso, il partira en prêt au mois de janvier. Sa priorité est de quitter l’Espagne pour rejoindre un club étranger, tout en continuant à rêver de se faire une place au Real Madrid à l’avenir. Endrick souhaite également intégrer une équipe disputant une compétition européenne, idéalement la Ligue des Champions, afin de maximiser sa visibilité et ses chances d’être sélectionné pour la Coupe du Monde 2026.

Toujours selon le quotidien madrilène, sur le plan financier, il faudrait débourser environ 4,5 millions d’euros pour accueillir Endrick dans le cadre d’un prêt d’une demi-saison. Pour ce genre d’opération, le club accueillant doit prendre en charge la moitié du coût du transfert annuel et du salaire d’Endrick. Le Real Madrid a payé 35 millions d’euros pour six ans, soit environ 6 millions par saison ; pour six mois, cela représente 3 millions. Il faut également y ajouter la moitié de son salaire actuel (1,5 million d’euros). Endrick peut se présenter sur le marché avec de solides références : lors de sa première saison au Real Madrid sous Carlo Ancelotti, il a inscrit 7 buts en seulement 840 minutes, dont 5 en Coupe du Roi, ce qui en a fait le meilleur buteur du club dans la compétition.