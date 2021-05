Tottenham veut piquer Antonio Conte à l'Inter

La suite après cette publicité

En Ligue 1, il risque d'y avoir une belle valse des entraîneurs. Mais il n'y a pas que l'Hexagone dans la vie. L'Inter, tout juste auréolé d'un titre de champion d'Italie, le dix-neuvième de son histoire, après neuf années de domination de la Juve, pourrait aussi perdre son technicien. L'année passée, Antonio Conte avait déjà failli claquer la porte et avait expliqué son mécontentement en conférence de presse.

Pourra-t-il faire mieux la saison prochaine avec les Lombards ? Telle est la question et, avec Antonio Conte, on n'est jamais sur de rien. Mais s'il était amené à prendre la décision de quitter le club qu'il vient de faire gagner, il n'aurait pas trop de soucis à se faire puisqu'il garde une cote énorme notamment en Angleterre, où il a aussi été sacré champion avec les Blues de Chelsea en 2017.

Tottenham veut profiter des tensions

Ainsi, selon le Corriere dello Sport, repris par The Express, Tottenham, qui a viré récemment José Mourinho, qui va rebondir à l'AS Roma, et qui nommé en tant qu'intérimaire Ryan Mason, ferait les yeux doux à Conte. Des premières discussions auraient même eu lieu entre les Spurs et l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale italienne. Les Anglais voudraient profiter des tensions internes en Lombardie pour le récupérer.

Toujours selon le CdS, il est même prévu que les dirigeants de l'écurie d'Harry Kane et de Tanguy Ndombélé passent à la vitesse supérieure et se déplacent en Italie avant de poursuivre les discussions commencées. Cela pourrait être un gros coup dur pour les Nerazzurri, qui n'avaient plus connu les joies d'un titre de champion depuis de longues années. Mais nul doute que les dirigeants des pensionnaires de Giuseppe Meazza feront tout pour conserver leur coach.