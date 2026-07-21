Deux événements lors des célébrations de l’Espagne ont vexé l’Argentine

Hier, depuis que l’avion ramenant l’équipe d’Espagne des États-Unis a atterri à Madrid aux alentours de 14h30, tout un pays célèbre ses doubles champions du monde. Une fête XXL a été organisée dans les rues de la capitale espagnole avec, en point d’orgue, le show des hommes de Luis de la Fuente sur la scène installée sur la Plaza de Cibeles, devant plus d’un million de personnes.

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Les 26 champions du monde ont pu savourer leur titre en compagnie de leurs supporters, mais cette célébration a fait jaser en Argentine. Premiers pour chambrer l’adversaire, et pas souvent avec classe, les Argentins n’ont pas apprécié deux moments bien précis des célébrations espagnoles. « L’Espagne se moque de l’Argentine : la pique à l’encontre de Paredes et la chanson insolite choisie par Cucurella », a ainsi titré TyC Sports.

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Une pancarte et une chanson pointées du doigt

Concernant la pique à destination de Leandro Paredes, c’est une affiche brandie par Lamine Yamal et Fabián Ruiz (lors du défilé en bus à impériale) sur laquelle il était écrit « Paredes vs Gavi, le combat de l’année ». Des mots qui font bien évidemment référence au comportement violent de l’Argentin au coup de sifflet final, lorsqu’il est allé agresser Eric Garcia, avant de mettre par terre le jeune milieu de terrain du FC Barcelone. Le trait d’humour des Espagnols n’est donc pas passé.

Enfin, pour ce qui est de la chanson de Marc Cucurella, là encore, l’Argentine y a vu une provocation dans le choix du latéral du Real Madrid de chanter la chanson « Malbec » du duo argentin Duki et Bizarrap. Une chanson dans laquelle figurent les paroles suivantes. « Je suis arrivé en ville et on m’accueille comme si j’étais un boss, je suis de plus en plus populaire et je ne sais même pas comment ça s’est passé. Aujourd’hui, on fait la fête et mon équipe a remporté le titre ; à l’intérieur de la soirée, dehors dans la rue, on entend ma voix ». Mauvais perdants les Argentins ?