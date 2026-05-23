Le joli travail de Yohan Cabaye au PSG attire les convoitises

Le centre de formation du PSG traverse une période particulièrement faste, portée notamment par le travail de Yohan Cabaye, directeur sportif du secteur. Arrivé avec la volonté de structurer et d’optimiser la passerelle entre les équipes de jeunes et le groupe professionnel, l’ancien milieu de terrain contribue à une dynamique globale jugée très positive en interne. Le PSG a remporté la Coupe Gambardella pour la première fois depuis 1991 et s’est hissé jusqu’en demi-finales de la Youth League, un niveau jamais atteint depuis une décennie. Les équipes U17 et U19 réalisent également des parcours solides en championnat, confirmant la montée en puissance de la formation parisienne, désormais considérée comme l’une des plus performantes en Europe.

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Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large impulsée par Luis Enrique, en lien étroit avec Luis Campos et Yohan Cabaye, afin d’aligner les principes de jeu des équipes de jeunes sur ceux de l’effectif professionnel. Le pressing, la possession et l’intensité offensive sont dorénavant des marqueurs communs à tous les étages du club, facilitant l’intégration des jeunes talents. Cette cohérence a déjà permis à plusieurs joueurs de franchir le cap du groupe pro, tandis que le PSG affiche aussi un nombre record de joueurs appelés en sélections de jeunes. Selon nos informations, les bonnes performances de Cabaye dans ce rôle attirent l’attention de plusieurs grands clubs français, dont Troyes, Brest et Nice. Une reconnaissance qui confirme l’impact grandissant de son travail au sein de l’organigramme parisien, dans un contexte où le club s’impose progressivement comme une référence en matière de formation.